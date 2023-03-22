Евакуація з Авдіївки триває, але вихід з міста - це "дорога смерті", - МВА

За його словами,

Нагадаємо, нещодавно в Авдіївці місцева влада закликала жителів терміново евакуюватись, оскільки росіяни постійно завдають ударів по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах.

Також ми писали, що ситуація навколо міста Авдіївка, на північ від Донецька, все більше стає напруженою, війська РФ постійно намагаються оточити місто.

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