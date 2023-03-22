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Евакуація з Авдіївки триває, але вихід з міста - це "дорога смерті", - МВА

Фото: евакуація з Авдіївки триває, але вихід з міста - це "дорога смерті" (GettyImagеs)
Автор: Марія Кучерявець

Через постійні обстріли російських військ трасу на вихід з Авдіївки називають "дорогою смерті". Але евакуювати цивільне населення вдається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша в коментарі CNN.

За його словами,

Нагадаємо, нещодавно в Авдіївці місцева влада закликала жителів терміново евакуюватись, оскільки росіяни постійно завдають ударів по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах.

Також ми писали, що ситуація навколо міста Авдіївка, на північ від Донецька, все більше стає напруженою, війська РФ постійно намагаються оточити місто.

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АвдіївкаевакуаціяДонецька область