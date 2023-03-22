Эвакуация из Авдеевки продолжается, но выход из города - это "дорога смерти", - МВА

По его словам,

Напомним, недавно в Авдеевке местные власти призвали жителей срочно эвакуироваться, поскольку россияне постоянно наносят удары по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам.

Также мы писали, что ситуация вокруг города Авдеевка, что севернее Донецка, все больше становится напряженной, войска РФ постоянно пытаются окружить город.

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