Эвакуация 31 марта. Открывается гуманитарный коридор из Мариуполя

В Украине в четверг, 31 марта, согласована работа 3 гуманитарных коридоров. В частности, Россия подтвердила эвакуацию мирного населения из Мариуполя автобусами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук.

Отмечается, что Украина, РФ и Международный комитет Красного Креста согласовали гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье. Эвакуация населения состоится с транзитом через Бердянск. В Мариуполь направляются 45 автобусов, часть из них уже проехали российский блокпост в Васильевке.

Также будут работать гуманитарные коридоры эвакуации и доставки грузов по следующим направлениям: