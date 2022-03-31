Евакуація 31 березня. Відкривається гуманітарний коридор з Маріуполя

В Україні у четвер, 31 березня, погоджена робота 3 гуманітарних коридорів. Зокрема, Росія підтвердила евакуацію мирного населення з Маріуполя автобусами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук.

Зазначається, що Україна, РФ та Міжнародний комітет Червоного Хреста погодили гуманітарний коридор з Маріуполя в Запоріжжя. Евакуація населення відбудеться з транзитом через Бердянськ. В Маріуполь прямують 45 автобусів, частина з них вже проїхали російський блокпост у Василівці.

Також працюватимуть гуманітарні коридори евакуації та доставки вантажів за такими напрямками: