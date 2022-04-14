UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эвакуация 14 апреля: согласовано 9 гуманитарных коридоров

Фото: министр реинтеграции Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В четверг, 14 апреля, в Украине согласована работа 9 гуманитарных коридоров. Эвакуация мирного населения запланирована в трех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук.

На собственном транспорте можно будет выехать из Мариуполя, Бердянска, Токмака и Энергодара в Запорожье.

Также при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск сегодня будут работать эвакуационные маршруты в Луганской области:

  • Из города Северодонецк в город Бахмут (место сборов: проспект Химиков, 28);
  • Из города Лисичанск в город Бахмут (место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);
  • Из города Попасная в город Бахмут (место сборов: ул. Первомайская, 42);
  • Из поселка Горное в город Бахмут (место сборов: ул. Гагарина, 13);
  • Из города Рубежное в город Бахмут.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей региона эвакуироваться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуацияВойна России против УкраиныИрина Верещук