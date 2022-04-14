Эвакуация 14 апреля: согласовано 9 гуманитарных коридоров

В четверг, 14 апреля, в Украине согласована работа 9 гуманитарных коридоров. Эвакуация мирного населения запланирована в трех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук .

На собственном транспорте можно будет выехать из Мариуполя, Бердянска, Токмака и Энергодара в Запорожье.

Также при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск сегодня будут работать эвакуационные маршруты в Луганской области: