Евакуація 14 квітня: погоджено 9 гуманітарних коридорів

У четвер, 14 квітня, в Україні погоджена робота 9 гуманітарних коридорів. Евакуація мирного населення запланована у трьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук .

На власному транспорті можна буде виїхати з Маріуполя, Бердянська, Токмаку та Енергодару до Запоріжжя.

Також за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ сьогодні працюватимуть евакуаційні маршрути в Луганській області: