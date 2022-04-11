Эвакуация 11 апреля: согласовано 9 гуманитарных коридоров

В Украине в понедельник, 11 апреля, согласована работа 9 гуманитарных коридоров. Эвакуация мирного населения запланирована в трех областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук.
Эвакуация будет происходить на собственном транспорте.
Эвакуация будет происходить на собственном транспорте. Также на блокпосте в городе Васильевка ждут пропуска автобусы, отправленные из Запорожья.
Напомним, сегодня также состоится эвакуация жителей восточных областей железнодорожным транспортом.
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