Евакуація 11 квітня: погоджено 9 гуманітарних коридорів

В Україні у понеділок, 11 квітня, погоджена робота 9 гуманітарних коридорів. Евакуація мирного населення запланована у трьох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук.
Евакуація відбуватиметься на власному транспорті.
Евакуація відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.
Нагадаємо, сьогодні також відбудеться евакуація жителів східних областей залізничним транспортом.
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