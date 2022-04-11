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Евакуація 11 квітня: погоджено 9 гуманітарних коридорів

Фото: міністр реінтеграції Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні у понеділок, 11 квітня, погоджена робота 9 гуманітарних коридорів. Евакуація мирного населення запланована у трьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук.

Донецька область

  • Маріуполь - Запоріжжя

Евакуація відбуватиметься на власному транспорті.

Запорізька область

Евакуація відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.

  • Бердянськ - Запоріжжя;
  • Токмак - Запоріжжя (Місце зборів: вул. Шевченка, 5);
  • Енергодар - Запоріжжя (Місце збору автомобілів оголосить місцева влада).

Луганська область

  • Сєвєродонецьк - Бахмут (Місце зборів: проспект Хіміків, 28);
  • Лисичанськ - Бахмут (Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324);
  • Попасна - Бахмут (Місце зборів: вул. Первомайська, 42);
  • с. Гірське - Бахмут (Місце зборів: вул. Гагаріна, 13);
  • Рубіжне - Бахмут.

Нагадаємо, сьогодні також відбудеться евакуація жителів східних областей залізничним транспортом.

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евакуаціяВійна Росії проти УкраїниІрина Верещук