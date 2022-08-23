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Эвакуационный поезд из Покровска не будет курсировать в День Независимости

Фото: эвакуационный поезд из Покровска не будет курсировать в День Независимости (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Руслан Гаращенко

Эвакуационные поезда из Покровска не будут курсировать 24 августа, на День Независимости Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Руслана Требушкина.

Он отметил, что сегодня, 23 августа, в 16:30 из Покровска отправляется эвакуационный поезд во Львов. Проезд бесплатный.

"Завтра эвакуационных поездов из Покровска не будет", - написал Требушкин.

Напомним, в связи со сменой комендантского часа в Харькове приостановят курсирование наземного транспорта 24 августа, на День Независимости.

Подробнее о том, как в украинских городах готовятся ко Дню Независимости - читайте в материале "Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости".

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