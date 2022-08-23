Эвакуационный поезд из Покровска не будет курсировать в День Независимости

Эвакуационные поезда из Покровска не будут курсировать 24 августа, на День Независимости Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Руслана Требушкина.

Он отметил, что сегодня, 23 августа, в 16:30 из Покровска отправляется эвакуационный поезд во Львов. Проезд бесплатный.

"Завтра эвакуационных поездов из Покровска не будет", - написал Требушкин.