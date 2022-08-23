Евакуаційний поїзд з Покровська не курсуватиме в День Незалежності

Евакуаційні поїзди з Покровська не курсуватимуть 24 серпня, на День Незалежності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Руслана Требушкіна.

"Завтра евакуаційних поїздів з Покровська не буде", - написав Требушкін.

Він зазначив, що сьогодні, 23 серпня, о 16:30 з Покровська відправляється евакуаційний поїзд до Львова. Проїзд безкоштовний.

Нагадаємо, у зв'язку зі зміною комендантської години у Харкові призупинять курсування наземного транспорту 24 серпня, на День Незалежності.

Детальніше про те, як в українських містах готуються до Дня Незалежності - читайте в матеріалі "Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності".

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