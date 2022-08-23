ua ru
Вт, 23 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эвакуационный поезд из Покровска не будет курсировать в День Независимости

Новина українською →
Донецк, Вторник 23 августа 2022 10:29
Эвакуационный поезд из Покровска не будет курсировать в День Независимости Фото: эвакуационный поезд из Покровска не будет курсировать в День Независимости (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Руслан Гаращенко

Эвакуационные поезда из Покровска не будут курсировать 24 августа, на День Независимости Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Руслана Требушкина.

Он отметил, что сегодня, 23 августа, в 16:30 из Покровска отправляется эвакуационный поезд во Львов. Проезд бесплатный.

"Завтра эвакуационных поездов из Покровска не будет", - написал Требушкин.

Напомним, в связи со сменой комендантского часа в Харькове приостановят курсирование наземного транспорта 24 августа, на День Независимости.

Подробнее о том, как в украинских городах готовятся ко Дню Независимости - читайте в материале "Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецк эвакуация День независимости Украины
NEWS
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
DAILY
Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании