Эвакуационный поезд из Покровска не будет курсировать в День Независимости
Эвакуационные поезда из Покровска не будут курсировать 24 августа, на День Независимости Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Руслана Требушкина.
Он отметил, что сегодня, 23 августа, в 16:30 из Покровска отправляется эвакуационный поезд во Львов. Проезд бесплатный.
"Завтра эвакуационных поездов из Покровска не будет", - написал Требушкин.
Напомним, в связи со сменой комендантского часа в Харькове приостановят курсирование наземного транспорта 24 августа, на День Независимости.
Подробнее о том, как в украинских городах готовятся ко Дню Независимости - читайте в материале "Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости".
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