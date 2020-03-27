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Эвакуации из США ожидает почти тысяча украинцев, - посол

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 07:14
Эвакуации из США ожидает почти тысяча украинцев, - посол
Фото: Владимир Ельченко (un.org)

Запланированный на 28 марта рейс из Нью-Йорка может не вылететь из-за полного закрытия Украиной границ

В посольстве Украины в США зарегистрировались 982 украинца, изъявив желание вернуться домой. Об этом сообщил посол Владимир Ельченко, передает РБК-Украина со ссылкой "Укринформ".

По его словам, фактически речь идет еще о двух-трех самолетах, однако в связи с полным закрытием Украиной границ ситуация остается неопределенной.

"Действительно, есть вопрос относительно рейса, который планировался на вылет из Киева завтра, 27 марта и должен был вернуться из Нью-Йорка 28 марта, в субботу. То есть этот рейс как раз попадает на то время, когда (в Украине - ред.) будет объявлен полный карантин и полное прекращение авиационного сообщения", - сказал дипломат.

Ельченко подчеркнул, что посольство направило письмо руководителю штаба реагирования в Украине, министру иностранных дел Дмитрию Кулебе - "чтобы этот рейс был учтен".

"Я не знаю, каким образом это можно сделать, но этот рейс полностью раскуплен. Он вывозит тех граждан США, которые высказали пожелание выехать в свою страну. И соответственно этот самолет на обратном пути полностью раскуплен украинцами", - отметил дипломат.

Напомним, в рамках карантина из-за коронавируса с 27 марта границы Украины закроют для всех, в том числе и для украинских граждан.

Отметим, что США вышли на первое место по количеству инфицированных коронавирусом. В каїні зафиксировано 83 597 случаев заражения, 1178 больных умерли, 619 - вылечились.

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