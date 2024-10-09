EVA та Happy Paw анонсували пʼятий спільний проєкт з допомоги тваринам у притулках

Мережа магазинів EVA та благодійний фонд Happy Paw до Всесвітнього дня захисту тварин презентували підсумок співпраці попередніх чотирьох років та анонсували п’ятий спільний проєкт з допомоги чотирилапим у притулках України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу EVA.

Цьогорічний ювілейний проєкт отримав назву "ВусоСвято". Кожен бажаючий зможе подарувати хвостикам різдвяно-новорічне диво та стати частиною проєкту.

Збір коштів на допомогу притулкам для тварин стартуватиме 24 жовтня і триватиме до 6 грудня на касах магазинів EVA та на сайті фонду.

Звіт за попередні роки організатори влаштували в рамках "Туру доброти" до Гостомельського притулку, в якому понад 600 котів і собак регулярно отримують допомогу від EVA та Happy Paw. Всього ж за цей час:

майже 100 прихистків по всій Україні отримали допомогу;

понад 30 000 тварин за ці роки зимували в притулках із запасом дров, у теплих ліжечках і будках та відремонтованих вольєрах;

347 840 приватних благодійників взяли участь у зборах;

4 163 134 грн склала загальна кількість зібраних коштів за 4 роки.

"За час роботи напряму з допомоги безхатнім тваринам нам вдалося не тільки зігріти десятки тисяч тварин, але і залучити сотні тисяч українців до наших благодійних ініціатив. Така неймовірна підтримка надає нам впевненості, що все це варто продовжувати. Зараз притулки вже з нетерпінням чекають старту нового проєкту, а пухнастики – тепла та турботи", – заявила керівниця PR-напряму Мережі магазинів EVA та EVA.UA Олександра Гнатик.

Вона також розповіла, що напрямок допомоги тваринам у мережі магазинів EVA зародився наприкінці 2020 року. Тоді у компанії вирішили відмовитися від дорогих подарунків на новорічні свята для партнерів, а зекономлені кошти передати на допомогу безхатнім тваринам у притулках.

У 2021 році EVA стала партнером профільного фонду Happy Paw, що дозволило значно розширити вплив благодійних ініціатив.

"Завдяки рокам співпраці з мережею магазинів EVA наш фонд тепер не може уявити новорічні свята без спільного проєкту. Адже кожного року наша співпраця генерувала колосальну допомогу тваринкам у притулках, буквально зігріваючи тисячі лапок і хвостиків. А дехто з тваринок навіть знайшов дім і люблячу родину. Тому ми, разом із чотирилапими з притулків, із нетерпінням очікуємо старту цьогорічного "ВусоСвята", – додає засновниця та голова правління фонду Happy Paw Ольга Спектор.

У "Турі доброти" до Гостомельського притулку гості на власні очі побачили результати співпраці EVA та Happy Paw, чухали пухнасті животики та пригощали песиків смачними ласощами. А найзворушливішим моментом зустрічі, за словами організаторів, стало прилаштування котика, що мешкав у прихистку - він поїхав до дому з однією із гостей "Туру доброти".

Нагадаємо, EVA - найбільша національна мережа магазинів краси та здоров’я. Заснована 2002 року у м. Дніпрі. Наразі об’єднує понад 1000 торгових точок по всій Україні та має власний інтернет-магазин EVA.UA.

За час великої війни компанія реалізувала цілу низку соціальних проєктів. Долучила до своїх ініціатив понад 5 мільйонів учасників та разом із ними змогла спрямувати на важливі справи понад 90 мільйонів гривень.

Happy Paw - благодійний фонд, який вже понад 12 років системно підтримує безпритульних котів і собак у притулках, забезпечує потреби та покращує умови і якість їхнього життя, стерилізує безхатніх тварин, популяризує адопцію тварин з притулків, а також підвищує обізнаність дітей і дорослих про відповідальне ставлення до тварин у рамках проєкту "Біоетик".