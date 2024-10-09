EVA и Happy Paw анонсировали пятый совместный проект помощи животных в приютах

Сеть магазинов EVA и благотворительный фонд Happy Paw ко Всемирному дню защиты животных представили итог сотрудничества предыдущих четырех лет и анонсировали пятый совместный проект с помощью четырехлапых в приютах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу EVA.

Нынешний юбилейный проект получил название "ВусоСвято". Каждый желающий сможет подарить хвостикам рождественско-новогоднее чудо и стать частью проекта.

Сбор средств на помощь приютам для животных стартует 24 октября и продлится до 6 декабря на кассах магазинов EVA и на сайте фонда.

Отчет за предыдущие годы организаторы устроили в рамках "Тура доброты" в Гостомельское убежище, где более 600 кошек и собак регулярно получают помощь от EVA и Happy Paw. Всего же за это время:

почти 100 приютов по всей Украине получили помощь;

более 30 000 животных за эти годы зимовали в приютах с запасом дров, в теплых кроватях и будках и отремонтированных вольерах;

347 840 частных благотворителей приняли участие в собрании;

4 163 134 грн. составило общее количество собранных средств за 4 года.

"За время работы напрямую с помощью бездомным животным нам удалось не только согреть десятки тысяч животных, но и привлечь сотни тысяч украинцев к нашим благотворительным инициативам. Такая невероятная поддержка оказывает нам уверенность, что все это стоит продолжать. Сейчас приюты уже с нетерпением ждут старта нового проекта, а пушистики – тепла и заботы", – заявила руководитель PR-направления Сети магазинов EVA и EVA.UA Александра Гнатик.

Она также рассказала, что направление помощи животным в сети магазинов EVA зародилось в конце 2020 года. Тогда в компании решили отказаться от дорогих подарков на новогодние праздники для партнеров, а сэкономленные средства передать в помощь бездомным животным в приютах.

В 2021 году EVA стала партнером профильного фонда Happy Paw, что позволило значительно расширить влияние благотворительных инициатив.

"Благодаря годам сотрудничества с сетью магазинов EVA наш фонд теперь не может представить новогодние праздники без общего проекта. Ведь каждый год наше сотрудничество генерировало колоссальную помощь животным в приютах, буквально согревая тысячи кавычек и хвостиков. А некоторые животные даже нашли дом и любящую семью. Поэтому мы, вместе с четырехлапыми из приютов, с нетерпением ожидаем старта "ВусоСвято", - добавляет основательница и председатель правления фонда Happy Paw Ольга Спектор.

В "Туре доброты" к Гостомельскому приюту гости собственными глазами увидели результаты сотрудничества EVA и Happy Paw, чесали пушистые животики и угощали собачек вкусным лакомством. А самым трогательным моментом встречи, по словам организаторов, стало обустройство котика, обитавшего в приюте - он уехал в дом с одним из гостей "Тура доброты".

Напомним, EVA - крупнейшая национальная сеть магазинов красоты и здоровья. Основана в 2002 году в г. Днепре. В настоящее время объединяет более 1000 торговых точек по всей Украине и имеет собственный интернет-магазин EVA.UA.

За время Великой войны компания реализовала целый ряд социальных проектов. Включила в свои инициативы более 5 миллионов участников и вместе с ними смогла направить на важные дела более 90 миллионов гривен.

Happy Paw - благотворительный фонд, который уже более 12 лет системно поддерживает бездомных кошек и собак в приютах, обеспечивает потребности и улучшает условия и качество их жизни, стерилизует бездомных животных, популяризирует адопцию животных из приютов, а также повышает осведомленность детей и взрослых об ответственном отношении к животным в рамках проекта "Биоэтик".