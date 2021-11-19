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ЕВА призвала Кабмин снять запрет на расчеты с ДТЭК по "зеленым" облигациям

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Киев, Пятница 19 ноября 2021 12:54
ЕВА призвала Кабмин снять запрет на расчеты с ДТЭК по "зеленым" облигациям Фото: Кабмин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Европейская бизнес ассоциация (ЕВА) просит Кабинет министров урегулировать вопрос невыплат ДТЭК ВИЭ задолженности за производство электроэнергии из возобновляемых источников по средствам выпуска "зеленых" еврооблигаций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение ассоциации к премьер-министру Денису Шмыгалю.

"Выплаты были осуществлены непропорционально, ведь никакой транзакции не было выполнено в пользу только одной компании - ДТЭК ВИЭ. Учитывая важность данного вопроса, просим Вас рассмотреть обращение Компании и принять меры по урегулированию очерченной в нем ситуации", - говорится в письме ЕБА.

Аналогичное письмо с требованием разблокировать платежи в адрес компании Ассоциация направила и в госпредприятие "Гарантированный покупатель".

Напомним, 12 ноября выплаты "зеленым" инвесторам по указанию правительства были заблокированы и так и не поступили в полном объеме на счета компаний "зеленой" энергетики.

Средства были выплачены всем юридическим лицам за исключением компаний группы ДТЭК, который руководство ГП и госбанка в ручном режиме удалили из платежных поручений.

Компания "ДТЭК ВИЭ" призвала немедленно расследовать факты махинаций с выплатой целевых облигаций и привлечь к ответственности руководство Ощадбанка и ГП "Гарантированный покупатель".

Как сообщалось, ранее компания "ДТЭК ВИЭ" заявляла о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой генерации" и требует проведения немедленного расследования действий должностных лиц.

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