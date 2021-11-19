ЕВА призвала Кабмин снять запрет на расчеты с ДТЭК по "зеленым" облигациям
Европейская бизнес ассоциация (ЕВА) просит Кабинет министров урегулировать вопрос невыплат ДТЭК ВИЭ задолженности за производство электроэнергии из возобновляемых источников по средствам выпуска "зеленых" еврооблигаций.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение ассоциации к премьер-министру Денису Шмыгалю.
"Выплаты были осуществлены непропорционально, ведь никакой транзакции не было выполнено в пользу только одной компании - ДТЭК ВИЭ. Учитывая важность данного вопроса, просим Вас рассмотреть обращение Компании и принять меры по урегулированию очерченной в нем ситуации", - говорится в письме ЕБА.
Аналогичное письмо с требованием разблокировать платежи в адрес компании Ассоциация направила и в госпредприятие "Гарантированный покупатель".
Напомним, 12 ноября выплаты "зеленым" инвесторам по указанию правительства были заблокированы и так и не поступили в полном объеме на счета компаний "зеленой" энергетики.
Средства были выплачены всем юридическим лицам за исключением компаний группы ДТЭК, который руководство ГП и госбанка в ручном режиме удалили из платежных поручений.
Компания "ДТЭК ВИЭ" призвала немедленно расследовать факты махинаций с выплатой целевых облигаций и привлечь к ответственности руководство Ощадбанка и ГП "Гарантированный покупатель".
Как сообщалось, ранее компания "ДТЭК ВИЭ" заявляла о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой генерации" и требует проведения немедленного расследования действий должностных лиц.