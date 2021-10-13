ЕВА поддержала инициативу о временном запрете экспорта металлолома

"Эксперты ассоциации детально проанализировали проект постановления и выражают свою поддержку инициативе временному до 31 декабря 2022 год (включительно) запрету на вывоз за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта товаров по коду согласно УКТ ВЭД 7204 "Отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки)", - говорится в нем.

ЕВА считает, что принятие проекта постановления окажет положительный эффект на металлургическую отрасль и в целом на экономику Украины, в частности на пути к декарбонизации.

"Временное ограничение экспорта вводится, в том числе, исходя из экологических соображений. Так, каждая тонна повторно использованного металлолома уменьшает выбросы СО2 на 1,5 тонн, использование железной руды на 1,4 тонн и угля на 740 кг, а также требует только 1/3 расходов энергии по сравнению с производством стали из природных материалов", - подчеркивается в письме.

ЕВА также констатирует, что для украинской металлургии такие результаты имеют особое значение в контексте ожидаемого введения механизма пограничного углеродного корректировки (carbon border adjustment, CBAM), расходы на который для металлургов, по подсчетам представителей бизнеса, могут достигать 628,3 млн. евро ежегодно.