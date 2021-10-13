ЕВА підтримала ініціативу про тимчасову заборону експорту металобрухту

"Експерти асоціації детально проаналізували проєкт постанови і висловлюють свою підтримку ініціативі тимчасової до 31 грудня 2022 рік (включно) заборони на вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту товарів за кодом згідно з УКТ ЗЕД 7204 "Відходи і брухт чорних металів, злитки чорних металів для переплавки"", - йдеться в ньому.

ЄВА вважає, що прийняття проєкту постанови надасть позитивний ефект на металургійну галузь і в цілому на економіку України, зокрема на шляху до декарбонізації.

"Тимчасове обмеження експорту вводиться, в тому числі, виходячи з екологічних міркувань. Так, кожна тонна повторно використаного металобрухту зменшує викиди СО2 на 1,5 тонн, використання залізної руди на 1,4 тонн і вугілля на 740 кг, а також вимагає тільки 1/3 витрат енергії в порівнянні з виробництвом сталі з природних матеріалів ", - підкреслюється в листі.

ЄВА також констатує, що для української металургії такі результати мають особливе значення в контексті очікуваного введення механізму прикордонного вуглецевого коригування (carbon border adjustment, CBAM), витрати на який для металургів, за підрахунками представників бізнесу, можуть досягати 628,3 млн. євро щорічно.