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Euroclear переведе 1,69 млрд доларів від російських активі у фонд для України

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міжнародний депозитарій Euroclear у липні 2024 року переведе близько 1,55 млрд євро (1,69 млрд доларів) у європейський фонд для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Euroclear.

Згідно з підсумками першого півріччя поточного року Euroclear отримав 3,4 млрд євро (3,7 млрд доларів) у вигляді процентних доходів від інвестування заблокованих російських активів. Торік ця цифра становила 4,4 млрд євро (4,79 млрд доларів), а у 2022 - 821 млн євро (893 млн доларів).

Зокрема компанія виплатить податки з доходів, які були отримані від російських активів протягом січня-червня. Їх розмір складає 836 млн євро (910 млн доларів).

Процентний дохід міжнародного депозитарію за півріччя становив 4 млрд євро (4,35 млрд доларів), у зв'язку з чим чистий прибуток, який належить до заморожених активів Росії, за першу половину року становить 760 млн євро (827 млн доларів). 

Заморожені активи Росії 

На початку повномасштабного вторгнення російських військ Захід заморозив активи Росії. Йдеться приблизно про 300 мільярдів доларів, хоча точна сума невідома. Україна наполягала на передачі цих коштів їй як компенсації, але союзники були стурбовані юридичними та репутаційними ризиками.

Як нещодавно розповів голова Міністерства оборони України Рустем Умєров, Україна отримає перший транш із прибутків від заморожених активів Росії у розмірі 1,4-1,5 млрд євро (1,52 - 1,63 млрд доларів) на початку серпня 2024 року.

 

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