ЕЦБ впервые за 11 лет поднял ключевые ставки

Сообщается, что решение принято для того, чтобы обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе.

"Совет директоров счел уместным сделать более крупный первый шаг на пути нормализации учетных ставов, чем это было указано на предыдущем заседании", - говорится в сообщении.

Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 0,50%, 0,75% и 0,00% соответственно с 27 июля 2022 года.

Кроме того, одобрен Инструмент защиты трансмиссии (TPI), который станет дополнительным в арсенале инструментов Совета. Он может быть активирован для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая представляет серьезную угрозу для еврозоны.