ЄЦБ вперше за 11 років підняв ключові ставки

Повідомляється, що рішення прийнято для того, щоб забезпечити повернення інфляції до цільового рівня 2% в середньостроковій перспективі.

"Рада директорів визнала доречним зробити ще більший перший крок на шляху нормалізації облікових ставів, ніж це було зазначено на попередньому засіданні", - йдеться в повідомленні.

Відповідно, процентна ставка за основними операціями рефінансування і процентні ставки за маржинальною кредитною лінією і депозитною лінією будуть збільшені до 0,50%, 0,75% і 0,00% відповідно з 27 липня 2022 року.

Крім того, схвалено Інструмент захисту трансмісії (TPI), який стане додатковим в арсеналі інструментів Ради. Він може бути активований для протидії необгрунтованій, безладній динаміці ринку, яка представляє серйозну загрозу для єврозони.