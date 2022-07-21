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ЄЦБ вперше за 11 років підняв ключові ставки

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Брюссель, Четвер 21 липня 2022 17:39
ЄЦБ вперше за 11 років підняв ключові ставки Фото: глава Європейського центробанку Крістін Лагард (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Європейський центральний банк вперше за 11 років підняв ключові ставки на 50 базисних пункти (0,5%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЄЦБ.

Повідомляється, що рішення прийнято для того, щоб забезпечити повернення інфляції до цільового рівня 2% в середньостроковій перспективі.

"Рада директорів визнала доречним зробити ще більший перший крок на шляху нормалізації облікових ставів, ніж це було зазначено на попередньому засіданні", - йдеться в повідомленні.

Відповідно, процентна ставка за основними операціями рефінансування і процентні ставки за маржинальною кредитною лінією і депозитною лінією будуть збільшені до 0,50%, 0,75% і 0,00% відповідно з 27 липня 2022 року.

Крім того, схвалено Інструмент захисту трансмісії (TPI), який стане додатковим в арсеналі інструментів Ради. Він може бути активований для протидії необгрунтованій, безладній динаміці ринку, яка представляє серйозну загрозу для єврозони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 25% річних з 22 липня 2022 року.

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