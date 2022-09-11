ЄЦБ не виключає підвищення ключової ставки для стримування інфляції

Керівництво Європейського центрального банку бачить зростаючий ризик того, що їм доведеться підвищити ключову процентну ставку до 2% або більше, щоб приборкати рекордно високу інфляцію в єврозоні (9,1%), навіть незважаючи на ймовірну рецесію.

Оскільки інфляція в серпні досягла 9,1% і в найближчі два роки буде перевищувати цільовий показник ЄЦБ - не більше 2%, центральний банк підвищує процентні ставки з рекордною швидкістю і закликає уряди допомогти знизити рахунки за електроенергію, які злетіли до небес після вторгнення Росії в Україну.

У четвер ЄЦБ підвищив також ставку за депозитами з нуля до 0,75%, а президент Центробанку Крістін Лагард прогнозувала ще два або три підвищення, заявивши, що ставки все ще далекі від рівня, який дозволить повернути інфляцію до 2%.

П'ять джерел, близьких до цього питання, сказали, що багато політиків бачать зростаючу ймовірність того, що їм доведеться вивести ставку на "обмежувальну територію", жаргонне позначення рівня ставок, який викликає уповільнення економіки. Це 2% або вище.

Джерела, які говорили на умовах анонімності, сказали, що це, швидше за все, станеться, якщо перший прогноз ЄЦБ по інфляції на 2025 рік, який повинен бути опублікований в грудні, все ще буде вище 2%.

В даний час ЄЦБ прогнозує інфляцію на рівні 2,3% в 2024 році, хоча одне з джерел повідомило, що внутрішній прогноз, який був представлений на засіданні в четвер, ставить її ближче до 2% після врахування останніх цін на газ.

Джерела повідомили, що політики побоюються рецесії цієї зими і ще більш млявого економічного зростання в наступному році, ніж офіційний прогноз ЄЦБ в 0,9%. Але деякі заспокоюють себе тим, що ринок праці сильний, Що має пом'якшити вплив підвищення ставок, додали вони.

За даними Ради економічного аналізу Франції, повний заборона на імпорт енергоресурсів з Росії може в середньому призвести до втрати валового національного доходу країн ЄС у розмірі 0,2-0,3%. Це становить 100 євро на дорослу людину.

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