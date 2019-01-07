ЕЦБ готовится к выпуску новых купюр 100 и 200 евро

Фото: Европейский центральный банк (flickr.com/Andreas Vogel)

В банке анонсировали новые меры по защите евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) готовится к выпуску новых купюр номиналом в 100 и 200 евро. Об этом в интервью французскому телеканалу INTER сообщил член исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кюре, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

По словам Кюре, ЕЦБ продолжает принимать меры для защиты европейской валюты. Кроме того, будут развиваться новые возможности для мгновенных безналичных расчетов между физлицами.

"Мы делаем очень много "сантехнической" работы в ЕЦБ для недопущения их (денег, - ред.) утечки. Мы заботимся о защите купюр, которые выпускаем с дополнительными отметками безопасности. Как вы знаете, были представлены три вида новых купюр, - недавно купюра в 50 евро, вскоре поступят также купюры номиналом в 100 и 200 евро", - отметил Кюре.

Напомним, в сентябре в Украине ввели в обращение обновленную 20-гривневую банкноту. Этими банкнотами НБУ будет замещать изношенные и поврежденные старые купюры. Всего в прошлом 2018 году напечатали около 60 млн банкнот номиналом 20 гривен.