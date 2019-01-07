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ЄЦБ готується до випуску нових купюр 100 і 200 євро

Новини » Фінанси    07.01.2019 - 22:39
ЄЦБ готується до випуску нових купюр 100 і 200 євро
Фото: Європейський центральний банк (flickr.com/Andreas Vogel)

У банку анонсували нові заходи по захисту євро

Європейський центральний банк (ЄЦБ) готується до випуску нових купюр номіналом 100 і 200 євро. Про це в інтерв'ю французькому телеканалу INTER повідомив член виконавчої ради ЄЦБ Бенуа Кюре, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

За словами Кюре, ЄЦБ продовжує вживати заходи щодо захисту європейської валюти. Крім того, будуть розвиватися нові можливості для миттєвих безготівкових розрахунків між фізичними особами.

"Ми робимо дуже багато "сантехнічної" роботи в ЄЦБ для недопущення їх (грошей, - ред.) витоку. Ми дбаємо про захист купюр, які випускаємо з додатковими позначками безпеки. Як ви знаєте, було представлено три види нових купюр, - нещодавно купюру в 50 євро, незабаром надійдуть також купюри номіналом у 100 та 200 євро", - зазначив Кюре.

Нагадаємо, у вересні в Україні ввели в обіг оновлену 20-гривневу банкноту. Цими банкнотами НБУ буде заміняти зношені і пошкоджені старі купюри. Всього в минулому 2018 році надрукували близько 60 млн банкнот номіналом 20 гривень.

 

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