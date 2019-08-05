На этой неделе заседание Кабмина не состоится

На этой неделе заседание Кабинета министров Украины не состоится. Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь главы правительства Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

Отметим, на прошлой неделе заседание Кабмина также не произошло.

"На этой неделе заседание правительства под председательством премьер-министра не будет", - заявил Рябчук.

Напомним, на прошлой неделе Рябчук сообщал, что заседание Кабинета министров Украины на этой неделе не будет, потому что премьер-министр Владимир Гройсман в отпуске. Подчеркнем, на том заседании должны были рассмотреть увольнение мэра Киева Виталия Кличко.

"Завтра не будет заседания правительства. Заседание под председательством премьер-министра не будет. Премьер-министр находится в официальном отпуске", - отмечал пресс-секретарь Гройсмана.

Стоит отметить, что сам Гройсман ранее заверял, что увольнение Кличко рассмотрят на ближайшем заседании правительства. Тогда он заявил, что в соответствии с Конституцией все главы областных госадминистраций слагают свои полномочия перед новоизбранным президентом.

Как писало РБК-Украина, представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что новый состав Кабинета министров будет сформирован в первые дни работы Верховной рады. Он отмечал, что первое заседание новой Рады будет в начале сентября.