На этой неделе состоится заседание комиссии Украина-НАТО. Обсудят ситуацию на Донбассе

На этой неделе должно состояться заседание Комиссии Украина-НАТО. Участие в заседании комиссии примет вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова исполняющего обязанности главы миссии Украины при НАТО Георгия Толкачева на форуме "Украина 30" .

"У нас через два дня будет заседание комиссии Украина-НАТО с участием вице-премьер-министра Алексея Резникова", - сказал он.

Толкачев добавил, что вице-премьер Резников будет рассказывать участникам заседания о ситуации на оккупированных территориях Донбасса.

"Вице-премьер-министр будет подробно доносить правдивую информацию до государств-членов по тому, что происходит в отдельных регионах временно оккупированных территорий", - добавил руководитель украинской миссии.