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На этой неделе Рада может завершить реформирование Комиссии по азартным играм

Автор: Юлия Струк

Верховная рада на этой неделе может завершить реформирование Комиссии по азартным играм. Парламент планирует принять соответствующий законопроект №4351-1.

Об этом заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в ходе заседания согласительного совета.

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"Важно на этой неделе принимать законопроекты, связанные с доведением некоторых реформ до конца. Имею в виду законопроект о комиссии по игорному бизнесу, которая выдает лицензии, законопроект №4351-1. Надо уже довести до ума эту реформу, упорядочить, чтобы комиссия формировалась прозрачно и дальше уже выдавала лицензии тоже прозрачно", - отметил парламентарий.

Напомним, финансовому комитету Верховной рады хотят разрешить формирование Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №4351-1.

Как писало РБК-Украина, ранее Кабинет министров назначил главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Им стал Иван Рыжий.

Так, комиссию создали 23 сентября, в ней будет 230 сотрудников. Главная ее задача - выдача, обновление, переоформление и приостановление лицензий для игорного бизнеса.

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Новости Украины Верховная Радаигорный бизнесАлександр Корниенко
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