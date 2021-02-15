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Цього тижня Рада може завершити реформування Комісії з азартних ігор

Автор: Юлія Струк

Верховна рада на цьому тижні може завершити реформування Комісії з азартних ігор. Парламент планує ухвалити відповідний законопроект №4351-1.

Про це заявив перший замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у ході засідання погоджувальної ради.

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"Важливо на цьому тижні приймати законопроекти, пов'язані з доведенням деяких реформ до кінця. Маю на увазі законопроект щодо комісії з грального бізнесу, яка видає ліцензії, законопроект №4351-1. Треба вже довести до розуму цю реформу, впорядкувати, щоб комісія формувалася прозоро і далі вже видавала ліцензії теж прозоро", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, фінансовому комітету Верховної ради хочуть дозволити формування Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Раді рекомендують прийняти відповідний законопроект №4351-1.

Як писало РБК-Україна, раніше Кабінет міністрів призначив главу Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Ним став Іван Рудий.

Так, комісію створили 23 вересня, у ній буде 230 співробітників. Головне її завдання - видача, оновлення, переоформлення та призупинення ліцензій для грального бізнесу.

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Новини України Верховна Радаигорный бизнесОлександр Корнієнко
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