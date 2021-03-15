На цьому тижні президент Литви відвідає Україну і виступить у Раді

Президент Литви Гітанас Науседа на цьому тижні відвідає Україну. У Верховній раді він повинен виступити в четвер.

Про це заявив глава Верховної ради Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради.

"У четвер в Україні буде пан Науседа, президент Литовської республіки. Було звернення до Верховної ради України з пропозицією виступу пана Науседа в стінах парламенту", - зазначив спікер ВР.

Цю ініціативу підтримали представники всіх депутатських фракцій і груп.

"Я думаю, що ми зможемо організувати цей процес", - сказав глава Ради і додав, що Литва є постійним партнером України в рамках ряду міжнародних організацій, зокрема, ПАРЄ.