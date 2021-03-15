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На цьому тижні президент Литви відвідає Україну і виступить у Раді

Новость на русском → Україна, Понеділок 15 березня 2021 12:10
На цьому тижні президент Литви відвідає Україну і виступить у Раді Фото: Гітанас Науседа (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Президент Литви Гітанас Науседа на цьому тижні відвідає Україну. У Верховній раді він повинен виступити в четвер.

Про це заявив глава Верховної ради Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради.

"У четвер в Україні буде пан Науседа, президент Литовської республіки. Було звернення до Верховної ради України з пропозицією виступу пана Науседа в стінах парламенту", - зазначив спікер ВР.

Цю ініціативу підтримали представники всіх депутатських фракцій і груп.

"Я думаю, що ми зможемо організувати цей процес", - сказав глава Ради і додав, що Литва є постійним партнером України в рамках ряду міжнародних організацій, зокрема, ПАРЄ.

Нагадаємо, 9 березня стало відомо, що президент Володимир Зеленський в цьому році планує відвідати Литву з робочим візитом. Він хоче взяти участь в четвертій Конференції з питань реформ в Україні, яка повинна відбутися у Вільнюсі.

Як писало РБК-Україна, на початку грудня минулого року Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви. Президенти обговорювали можливість проведення Конференції з реформ.

Додамо, в лютому Зеленський запропонував Литві допомогу з виробництвом вакцин від коронавірусу.

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