На цьому тижні президент Литви відвідає Україну і виступить у Раді
Президент Литви Гітанас Науседа на цьому тижні відвідає Україну. У Верховній раді він повинен виступити в четвер.
"У четвер в Україні буде пан Науседа, президент Литовської республіки. Було звернення до Верховної ради України з пропозицією виступу пана Науседа в стінах парламенту", - зазначив спікер ВР.
Цю ініціативу підтримали представники всіх депутатських фракцій і груп.
"Я думаю, що ми зможемо організувати цей процес", - сказав глава Ради і додав, що Литва є постійним партнером України в рамках ряду міжнародних організацій, зокрема, ПАРЄ.
Нагадаємо, 9 березня стало відомо, що президент Володимир Зеленський в цьому році планує відвідати Литву з робочим візитом. Він хоче взяти участь в четвертій Конференції з питань реформ в Україні, яка повинна відбутися у Вільнюсі.
Як писало РБК-Україна, на початку грудня минулого року Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви. Президенти обговорювали можливість проведення Конференції з реформ.
Додамо, в лютому Зеленський запропонував Литві допомогу з виробництвом вакцин від коронавірусу.