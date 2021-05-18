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На этой неделе МОН презентует мобильное приложение "Всеукраинской школы онлайн"

Автор: РБК-Украина

На текущей неделе Министерство образования и науки презентует мобильное приложение "Всеукраинской школы онлайн". Его будут использовать для дистанционного обучения.

Об этом сообщил глава МОН Сергей Шкарлет.

Так, в МОН заявили, что качество дистанционного обучения сейчас значительно отличается от того, что было в марте-апреле прошлого года.

"По данным опроса Государственной службы качества образования, в оценках учащихся качества организации дистанционного обучения наблюдается уверенная положительная динамика. В частности, 70% учащихся довольны организацией дистанционного обучения. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 15%", - сообщили в МОН.

Ранее в декабре 2020 года Министерство образования и науки Украины запустило платформу "Всеукраинская школа онлайн". Платформа дает возможность учиться по украинской учебной программе всем, кто имеет желание. Не в зависимости от города или страны проживания, в том числе детям с временно оккупированных территорий.

РБК-Украина писало, что в Сумах, Черкассах, Хмельницком и Кропивницкому продлили срок учебного года для школьников из-за карантина.

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