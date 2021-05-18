На этой неделе МОН презентует мобильное приложение "Всеукраинской школы онлайн"

На текущей неделе Министерство образования и науки презентует мобильное приложение "Всеукраинской школы онлайн". Его будут использовать для дистанционного обучения.

Так, в МОН заявили, что качество дистанционного обучения сейчас значительно отличается от того, что было в марте-апреле прошлого года.

"По данным опроса Государственной службы качества образования, в оценках учащихся качества организации дистанционного обучения наблюдается уверенная положительная динамика. В частности, 70% учащихся довольны организацией дистанционного обучения. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 15%", - сообщили в МОН.