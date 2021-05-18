Цього тижня МОН презентує мобільний застосунок "Всеукраїнської школи онлайн"

Поточного тижня Міністерство освіти і науки презентує мобільний застосунок "Всеукраїнської школи онлайн". Його будуть використовувати для дистанційного навчання.

Так, в МОН заявили, що якість дистанційного навчання зараз значно відрізняється від тієї, що була в березні-квітні минулого року.

"За даними опитування Державної служби якості освіти, в оцінках учнів якості організації дистанційного навчання спостерігається впевнена позитивна динаміка. Зокрема, 70% учнів задоволені організацією дистанційного навчання. Порівняно з минулим роком цей показник зріс на 15%", - повідомили в МОН.