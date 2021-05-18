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Цього тижня МОН презентує мобільний застосунок "Всеукраїнської школи онлайн"

Автор: РБК-Україна

Поточного тижня Міністерство освіти і науки презентує мобільний застосунок "Всеукраїнської школи онлайн". Його будуть використовувати для дистанційного навчання.

Про це повідомив глава МОН Сергій Шкарлет.

Так, в МОН заявили, що якість дистанційного навчання зараз значно відрізняється від тієї, що була в березні-квітні минулого року.

"За даними опитування Державної служби якості освіти, в оцінках учнів якості організації дистанційного навчання спостерігається впевнена позитивна динаміка. Зокрема, 70% учнів задоволені організацією дистанційного навчання. Порівняно з минулим роком цей показник зріс на 15%", - повідомили в МОН.

Раніше в грудні 2020 року Міністерство освіти та науки України запустило платформу "Всеукраїнська школа онлайн". Платформа дає можливість вчитись за українською навчальною програмою всім, хто має бажання. Не в залежності від міста чи країни проживання, в тому числі дітям з тимчасово окупованих територій.

РБК-Україна писало, що у Сумах, Черкасах, Хмельницькому і Кропивницькому продовжили термін навчального року для школярів через карантин.

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