В четырех областных центрах школьники продолжат обучение летом
Фото: школьники продолжат обучение летом (Getty Images)
В Сумах, Черкассах, Хмельницком и Кропивницком продлили срок учебного года для школьников. Занятия будут проходить в июне.
Так, обучение будет продолжаться:
- в Сумах - до 11 июня;
- в Черкассах - до 8 июня;
- в Хмельницком - до 11 июня;
- некоторые начальные школы Кропивницкого будут учиться до 7 или 14 июня.
Ранее сообщалось, что киевские школьники заканчивать учебный год в положенное время без изменений.
О том, вернется ли образование к привычным допандемическим условиям читайте в материале РБК-Украина "Назад в школу. Смогут ли дети в Украине учиться, как до карантина".
РБК-Украина также писало, что ранее в Раде допустили, что на нынешнем внешнем независимом оценивании могут изменить пороговый балл. Эксперты, которые устанавливают пороговый балл, принимают во внимание тот факт, что учебный год проходил в непривычном режиме, дети посещали школы эпизодически.