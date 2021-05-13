В четырех областных центрах школьники продолжат обучение летом

В Сумах, Черкассах, Хмельницком и Кропивницком продлили срок учебного года для школьников. Занятия будут проходить в июне.

Ранее сообщалось, что киевские школьники заканчивать учебный год в положенное время без изменений.

О том, вернется ли образование к привычным допандемическим условиям читайте в материале РБК-Украина "Назад в школу. Смогут ли дети в Украине учиться, как до карантина".

РБК-Украина также писало, что ранее в Раде допустили, что на нынешнем внешнем независимом оценивании могут изменить пороговый балл. Эксперты, которые устанавливают пороговый балл, принимают во внимание тот факт, что учебный год проходил в непривычном режиме, дети посещали школы эпизодически.