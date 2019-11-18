На этой неделе в Гааге состоятся первые слушания о захвате украинских моряков и суден

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Слушания состоятся в четверг

В четверг, 21 ноября, в арбитражном суде в Гааге состоятся первые слушания касательно захвата 24 украинских моряков и трех суден в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Как сообщается, слушания будут проходить в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

"Пока "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" направляются домой в Одессу, команда Министерства иностранных дел направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против Российской Федерации) в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву", - говорится в сообщении.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву 25 мая этого года обязал РФ немедленно вернуть Украине захваченных моряков и судна. Моряки были возвращены в Украину 7 сентября в рамках обмена пленными. Передача судов должна состояться в ближайшие дни.

Отметим, что Россия не выполнила приказ Международного трибунала по морскому праву. В МИД Украины целью грядущих слушаний назвали установление нарушения права и получение надлежащей компенсации. Это заложено в иске МИД от 1 апреля 2019 года.