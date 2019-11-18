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На цьому тижні в Гаазі відбудуться перші слухання про захоплення українських моряків і суден

Новини » Політика     18.11.2019 - 12:13
На цьому тижні в Гаазі відбудуться перші слухання про захоплення українських моряків і суден
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Слухання відбудуться в четвер

У четвер, 21 листопада, в арбітражному суді в Гаазі відбудуться перші слухання щодо захоплення 24 українських моряків і трьох суден в Керченській протоці в листопаді 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ.

Як повідомляється, слухання проходитимуть у відповідності з Конвенцією ООН з морського права.

"Поки "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" прямують додому в Одесу, команда Міністерства закордонних справ направляється до Гааги, де вже в четвер відбудуться перші слухання арбітражного трибуналу у справі про порушення імунітету трьох українських військово-морських суден і 24 членів їх екіпажів (Україна проти Російської Федерації) у відповідності з Конвенцією ООН з морського права", - йдеться в повідомленні

На цьому тижні в Гаазі відбудуться перші слухання про захоплення українських моряків і суден

Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права 25 травня цього року зобов'язав РФ негайно повернути Україні захоплених моряків і судна. Моряки були повернуті в Україну 7 вересня в рамках обміну полоненими. Передача суден має відбутися найближчими днями.

Зазначимо, що Росія не виконала наказ Міжнародного трибуналу з морського права. У МЗС України метою прийдешніх слухань назвали встановлення порушення права і отримання належної компенсації. Це закладено в позові МЗС від 1 квітня 2019 року.

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