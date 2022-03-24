Этот период войны войдет в историю как "месяц несокрушимости": Резников обратился к украинцам

Министр обороны Алексей Резников обратился к украинцам. Он заявил, что этот период войны, которая началась нападением РФ на Крым более 8 лет назад, войдет в историю как "месяц несокрушимости".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Резникова в Facebook.

"Уважаемые украинцы! Этот период войны, которая началась нападением России на Крым более 8 лет назад, войдет в историю как "месяц несокрушимости". Украинская армия и украинский народ выдержали удар, который мог разрушить многих. Но не нас", - отметил министр.

Текст обращения Резникова:

"Хочу искренне поблагодарить всех наших защитников и защитников, всех граждан, которые на своем месте работают ради жизни страны.

За это время мы доказали себе и всему миру, что Украина для нас - превыше всего.

Что мы не позволим никому забрать у нас государство, о котором мечтали, за которое боролись, умирали, шли в Сибирь или на Соловки поколения украинцев.

За месяц мы имеем много символов несокрушимости. Героический Мариуполь, непреодолимый Харьков, отважный Чернигов и многие другие города и села показали, что российские оккупанты не будут господствовать на нашей земле.

В Сумах, Гостомеле, Волновахе, Ахтырке, Макарове, Конотопе, Николаеве, Броварах, Изюме и несколько раз в Чернобаевке незваных зайд научили, в чем разница между "на" и "в" Украине.

Херсон, где безоружные граждане сопротивляются оккупантам, доказывает всем, что российских солдат никто не звал. Это военные преступники из государства-террориста, которые ворвались силой.

За месяц они убили уже более 120 украинских детей. Тысячи и тысячи маленьких украинцев потеряли родителей, дом и пережили то, что мы никогда не простим врагу.

Зверства российских убийц и мародеров постепенно признают даже те, кто годами закрывал глаза на сущность кремлевского режима. Они насилуют, грабят, уничтожают все, что не могут украсть.

Мы отомстим за горе всех украинских городов и сел, которые временно занял враг. За Тростянец, за Мелитополь, за счастье и Станицу Луганскую.

В Кременной Луганской области российские нелюди подогнали танк и расстреляли дом пожилых людей. 56 человек погибло. Это не случайное попадание снаряда или "работа по координатам". Это сознательное убийство беззащитных, военное преступление. Поэтому это не армия - это шайка террористов, преступников и трусов.

Наши воины уже поразили более 100 российских самолетов и более 125 вертолетов, более 520 танков и более 1500 бронемашин. Суммарные потери врага убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести - уже составляют более 40 тыс. лиц. Увеличивается количество дезертиров.

Впереди у нас еще очень тяжелый период. Российская военная машина не остановится, пока не захлебнется кровью своих солдат. Российское общество уже ощущает отдельные последствия, но запуганное и пассивное.

Оно выглядит обреченным, ведь не готово спасать своих детей от бессмысленной смерти и хотя бы забирать тела погибших. Сложно подобрать слова, чтобы оценить глубину этой моральной деградации.

Поэтому единственный наш путь - выстоять под нашествием Мордора. Через боль, страх, потери. Через все испытания.

Потому что своих детей, своих родителей и близких мы любим. Мы просто не можем позволить, чтобы они определяли наше будущее и хозяйничали в нашем доме.

Мы их выгоним. Мы все отстроим. Мы очистим нашу землю от последствий войны. Это потребует от нас напряжения всех сил и времени.

Наша армия выстояла и усиливается за счет резерва. Сдерживает врага и ведет к активной обороне. Постепенно увеличивается международная поддержка.

Сейчас главное - чтобы работала экономика, которая постепенно переводится на военные рельсы. Чтобы устояли системы жизнеобеспечения, работала логистика. Здесь есть сложности, которые мы не собираемся прятать и воспринимаем как задачу для решения.

Пока мы едины мы все одолеем.

Слава Украине!", - написал министр.