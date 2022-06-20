В этом виновата только Россия: Кулеба о блокаде грузового транзита в Калининград

Москва сама виновата в последствиях, которые были спровоцированы вторжением России на территорию нашей страны. Украина приветствует решение Литвы о прекращении транзита российских товаров в Калининградскую область.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Россия не имеет права угрожать Литве. Москва сама виновата в последствиях своего неспровоцированного и неоправданного вторжения в Украину. Мы высоко ценим принципиальную позицию Литвы и твердо поддерживаем наших литовских друзей", - заявил Кулеба.

Блокада Калининградской области:

Литва, начиная с 18 июня, в результате санкций ЕС, прекратила осуществлять транзит ряда российских товаров в Калининград. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, под запрет попали около 50 процентов всех грузов, которые доставляют из регионов России.

Россия тем временем пригрозила ЕС тем, что блокада якобы развязывает руки Москве.

"Евросоюз, если он немедленно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы Калининградского транзита любыми выбранными нами способами", - заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите держсуверенітету РФ Андрей Климов.