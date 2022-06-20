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В цьому винна лише Росія: Кулеба про блокаду вантажного транзиту до Калінінграду

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Понеділок 20 червня 2022 15:08
В цьому винна лише Росія: Кулеба про блокаду вантажного транзиту до Калінінграду Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Москва сама винна у наслідках, які були спровоковані вторгненням Росії на територію нашої країни. Україна вітає рішення Литви щодо припинення транзиту російських товарів до Калінінградської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Росія не має права загрожувати Литві. Москва лише сама винна у наслідках свого неспровокованого та невиправданого вторгнення в Україну. Ми високо оцінюємо принципову позицію Литви та твердо підтримуємо наших литовських друзів", - заявив Кулеба.

Блокада Калінінградської області:

"Євросоюз, якщо він негайно не виправить нахабну витівку Вільнюса, сам же дезавуює для нас легітимність всіх документів про членство Литви в ЄС і розв'яже руки для вирішення створеної Литвою проблеми Калінінградського транзиту будь - якими обраними нами способами", - заявив голова комісії Ради Федерації із захисту держсуверенітету РФ Андрій Климов.

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