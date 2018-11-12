В этом году на Волыни установлено почти 3000 индивидуальных счетчиков газа

Согласно действующему законодательству, потребители газа должны быть обеспечены приборами учета до 1 января 2021 года

Более 200 тыс. клиентов ПАО "Волыньгаз" обеспечены газовыми счетчиками. С начала 2018 года в Волынской области установлено почти 3 тыс. индивидуальных приборов учета газа в рамках Закона Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа". Об этом сообщает пресс-служба компании.

На сегодня "Волыньгаз" направляет все усилия на установку счетчиков потребителям области, которые используют природный газ для приготовления пищи, то есть пользуются только газовыми плитами. На Волыни счетчиками газа оснащено домовладения около 200 тыс. абонентов, что составляет более 84% от общего числа потребителей компании.

"Установка счетчиков осуществляется в рамках инвестпрограммы, которую утверждает государственный регулятор, за средства, выделенные в виде тарифа на распределение природного газа, - объясняет технический директор "Волыньгаз" Павел Козюк. – Финансирование на такие работы, утверждает НКРЭКУ. До конца года планируется установить еще почти 1500 приборов учета газа".

Согласно действующему законодательству, потребители газа должны быть обеспечены приборами учета до 1 января 2021 года. Основная проблема, которая возникает в процессе оснащения счетчиками многоэтажного жилого фонда связана с отсутствием доступа в квартиры газифицированы. Некоторые жители сознательно отказывают в доступе для установки счетчиков, тем самым препятствуя выполнению государственной программы.

В соответствии с требованиями Кодекса ГРМ, в случае отказа от установки счетчиков специалисты газовой компании зобов'вязаные составить Акт о нарушении. На основании этого Акта расчеты за потребленный газ будут производиться по предельным нормам потребления, в среднем в 3 раза больше действующих норм, установленных Кабинетом Министров Украины. При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения предельная норма газопотребления составляет 9,8 куб. м на 1 человека в месяц, при отсутствии горячего водоснабжения - 18,3 куб. м на 1 человека в месяц.