Цього року на Волині встановлено майже 3000 індивідуальних лічильників газу

Згідно з чинним законодавством, споживачі газу повинні бути забезпечені приладами обліку до 1 січня 2021 року

Більше 200 тис. клієнтів ПАТ "Волиньгаз" забезпечені газовими лічильниками. З початку 2018 року у Волинській області встановлено майже 3 тис. індивідуальних приладів обліку газу в рамках Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу". Про це повідомляє прес-служба компанії.

На сьогодні "Волиньгаз" спрямовує всі зусилля на встановлення лічильників споживачам області, які використовують природний газ для приготування їжі, тобто користуються лише газовими плитами. На Волині лічильниками газу оснащено домоволодіння близько 200 тис. абонентів, що становить понад 84% від загального числа споживачів компанії.

"Встановлення лічильників здійснюється в рамках інвестпрограми, яку затверджує державний регулятор, за кошти, виділені у вигляді тарифу на розподіл природного газу, - пояснює технічний директор "Волиньгаз" Павло Козюк. – Фінансування на такі роботи, затверджує НКРЕКП. До кінця року планується встановити ще майже 1500 приладів обліку газу".

Згідно з чинним законодавством, споживачі газу повинні бути забезпечені приладами обліку до 1 січня 2021 року. Основна проблема, яка виникає в процесі оснащення лічильниками багатоповерхового житлового фонду пов’язана з відсутністю доступу в газифіковані квартири. Деякі мешканці свідомо відмовляють у доступі для встановлення лічильників, тим самим перешкоджаючи виконанню державної програми.

Відповідно до вимог Кодексу ГРМ, у разі відмови від встановлення лічильників фахівці газової компанії зобов'язані скласти Акт про порушення. На підставі цього Акту розрахунки за спожитий газ будуть проводитися за граничними нормами споживання, які в середньому в 3 рази більше діючих норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. За наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання гранична норма газоспоживання становить 9,8 куб. м на 1 людину на місяць, за відсутності гарячого водопостачання - 18,3 куб. м на 1 людину на місяць.