В этом году в Умань приедут около 50 тысяч хасидов, - полиция

По информации полиции, в этом году в Умань ожидается приезд около 50 тысяч хасидов. Они традиционно прибудут для празднования Рош га-Шана (праздник начала нового года в иудаизме).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.
Глава Нацполиции Игорь Клименко и посол Израиля Михаэл Бродский обсудили обеспечение безопасности во время празднований.
"Главная задача - чтобы гости чувствовали себя в безопасности. У нас полное взаимодействие с израильскими полицейскими, которые вместе с нами несут службу в Умани. Национальная полиция и полиция Черкасской области сейчас на усиленном варианте несения службы", - отметил глава полиции.
Ранее сообщалось, что СБУ провела антитеррористические учения в Умани перед приездом хасидов.
В начале августа стало известно, что Украина пустит хасидов для паломничества в Умани.