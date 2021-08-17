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СБУ провела антитеррористические учения в Умани перед приездом хасидов

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Вторник 17 августа 2021 12:03
СБУ провела антитеррористические учения в Умани перед приездом хасидов Фото: в Умани СБУ провела учения перед паломничеством хасидов (ssu.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Служба безопасности Украины (СБУ) провела антитеррористические учения в Умани перед приездом хасидов-паломников. В ходе тренировок "террористы" якобы "заминировали" 9-этажный отель на территории историко-культурного центра имени Рабби Нахмана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По легенде, "террорист" забаррикадировался в одном из номеров.

Злоумышленники якобы хотели дискредитировать имидж Украины на международной арене. Ведь ежегодно в Черкасскую область приезжают паломники из более 25 стран.

Тренировки проходили в условиях максимально приближенных к реальным.

Спецназовцы СБУ провели штурмовые действия с использованием альпинистского снаряжения и задержали "террористическую группу".

В учениях приняли участие подразделения СБУ, Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Национальной полиции.

Основной задачей, которая стояла перед участниками, была отработка алгоритма взаимодействия субъектов антитеррористической деятельности для эффективного реагирования на угрозы террористического и диверсионного характера во время массовых мероприятий.

Фото: СБУ провело антитеррористические учения в Умани (ssu.gov.ua)

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