Украина пустит хасидов для паломничества в Умани

Хасидов впустят в Украину для паломничества в Умани. Министерство здравоохранения уже утвердило противоэпидемиологические требования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрав .

"Сейчас эпидемиологическая ситуация в Украине, высокие уровни охвата вакцинацией в мире и своевременная подготовка до этого празднования, позволяет принять паломников, кроме этого и жители Умани активно вакцинируются — особенно это касается работников гостинично-ресторанной сферы", - заявил заместитель Министра здравоохранения - главный санитарный врач Игорь Кузин.

Отметим, что праздник ожидается в начале сентября.

Согласно постановлению касаемо противоэпидемических мероприятий:

перевозчики обязаны провести температурный скрининг всех паломников и лиц, которые их сопровождают;

участников и работников не допускают к перевозке в случае выявления у них субфебрильной температуры, или же признаков респираторных заболеваний;

верующие обязаны надевать средства индивидуальной защиты в местах паломничества, или же скопления большого количества человек;

Чтобы уменьшить риски инфицирования, Минздрав Украины привлек к сотрудничеству представителей общества Красного Креста. Также в Умань было выделено около 50 тысяч экспресс-тестов, 19 тысяч антисептиков и 190 тысяч масок.