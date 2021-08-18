Цього року в Умань прибудуть близько 50 тисяч хасидів, - поліція

Фото: в Умані очікують прибуття 50 тисяч хасидів (Віталій Носач, РБК-Україна)

За інформацією поліції, у цьому році до Умані очікується прибуття близько 50 тисяч хасидів. Вони традиційно приїдуть для святкування Рош га-Шану (свято початку нового року в юдаїзмі).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Голова Нацполіції Ігор Клименко та посол Ізраїлю Міхаел Бродський обговорили забезпечення безпеки під час святкувань. "Головне завдання - щоб гості почувалися в безпеці. У нас повна взаємодія з ізраїльськими поліцейськими, які разом із нами несуть службу в Умані. Національна поліція та поліція Черкаської області зараз на посиленому варіанті несення службі", - наголосив глава поліції.