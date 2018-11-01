У цьому році український аграрний експорт склав майже 13 млрд долларів

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У трійку товарів-лідерів увійшли зернові культури, олії та насіння олійних культур

За період з січня до вересня 2018 року зовнішньоторговельний обіг продукції агропромислового комплексу склав 16,8 млрд долларів, а частка експорту - 12,9 млрд. Про це повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева, передає РБК-Україна.

За її словами, минулоріч цей показник досягнув рекордні майже 18 млрддолларів.

"За результатами дев'яти місяців 2018 року, показники експорту продемонстрували незначне зменшення у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Проте обсяги цьогорічного врожаю дають нам всі підстави очікувати результати на не гіршому рівні за підсумками року", - наголосила Трофімцева.

У трійку лідерів аграрного експорту традиційно увійшли зернові культури (37%), олії (24,1%) та насіння олійних культур (10,3%).

Водночас цьогоріч збільшились обсяги експорту насіння ріпаку - на 15,2%, м’яса та субпродуктів домашньої птиці - на 29,3%, яєць птиці - на 73,9%, олії зі свиріпи, ріпакової або гірчичної - на 83,9%, горіхів - на 79,4%, шоколаду та інших продуктів з вмістом какао - на 21,3%, олії соєвої - на 18,3%, маргарину - на 31,9%, кондитерських виробів з цукру - на 20%, масла вершкового та інших жирів, вироблених з молока - на 16,3%, хлібобулочних, кондитерських виробів - на 12%, вин виноградних натуральних - на 46,5%.

Найбільше українську продукцію постачають у країни Азії (43,5%), на другому місці країни - Європейського союзу (31,8%), на третьому - країни Африки (13%).

Серед зазначених регіонів лідерами серед країн покупців є Індія, Китай, Туреччина, Нідерланди, Польща, Італія, Єгипет, Туніс та Марокко.

Нагадаємо, раніше НБУ оприлюднив дані, які свідчать, що у жовтні узагальнений індекс зміни цін для українських експортерів знижується.

Здебільшого показник падав за рахунок цін на сталь. Водночас стримували його зростання цін на кукурудзу та залізну руду.