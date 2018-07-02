В этом году специалисты "Волыньгаза" уже обследовали более 4,5 тыс. км газовых сетей области

Наибольший объем работ по комплексному обследованию газопроводов и их обслуживание проводится в летний период

В этом году специалисты ПАО "Волыньгаз" провели комплексное приборное обследование 4503 км газовых сетей области. В результате выявили 211 повреждений изоляционного покрытия стальных газопроводов, около 16 тыс. утечек на стояках, кранах и задвижках, а также 22 утечки на подземных газопроводах. До конца года бригады диагностики обследуют еще более 6000 км газовых сетей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Своевременное выявление повреждений и ремонт газовых сетей позволяет избежать аварийных ситуаций и обеспечить безаварийное и бесперебойное транспортирование газа к 245 тыс. домохозяйств Волыни.

"С помощью специальных высокоточных приборов наши специалисты во время комплексной диагностики проводят техническую оценку состояния газопровода, измеряют толщину металла стенок трубы, оценивают состояние изоляционного покрытия и определяют коррозионное состояние трубы. Все это дает возможность своевременно ликвидировать дефекты и предотвратить возникновение аварийных ситуаций", - отметил главный инженер ПАО "Волыньгаз" Андрей Цыбульский.

Наибольший объем работ по комплексному обследованию газопроводов и их обслуживание проводится в летний период. Это дает возможность подготовить сети к загруженной работе в отопительном сезоне, избежать незапланированных отключений газа потребителям во время холодов.

В 2017 году специалисты участка диагностики газопроводов провели приборное обследование 9,3 тыс. км сетей. В ходе обследования выявили 368 повреждений изоляционного покрытия, 47 тыс. утечек на стояках, кранах, задвижках и 914 утечек природного газа на подземных газопроводах.