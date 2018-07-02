Цього року фахівці "Волиньгазу" вже обстежили понад 4,5 тис. км газових мереж області

Найбільший обсяг робіт з комплексного обстеження газопроводів та їх обслуговування проводиться в літній період

Цього року фахівці ПАТ "Волиньгаз" провели комплексне приладове обстеження 4503 км газових мереж області. В результаті виявили 211 пошкоджень ізоляційного покриття сталевих газопроводів, близько 16 тис. витоків на стояках, кранах та засувках, а також 22 витоки на підземних газопроводах. До кінця року бригади діагностики обстежать ще понад 6 000 км газових мереж. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Своєчасне виявлення пошкоджень та ремонт газових мереж дозволяє уникнути аварійних ситуацій та забезпечити безаварійне і безперебійне транспортування газу до 245 тис. домогосподарств Волині.

"За допомогою спеціальних високоточних приладів наші фахівці під час комплексної діагностики проводять технічну оцінку стану газопроводу, вимірюють товщину стінок металу труби, оцінюють стан ізоляційного покриття та визначають корозійний стан труби. Все це дає можливість своєчасно ліквідувати дефекти та запобігти виникнення аварійних ситуацій", - зазначив головний інженер ПАТ "Волиньгаз" Андрій Цибульський.

Найбільший обсяг робіт з комплексного обстеження газопроводів та їх обслуговування проводиться в літній період. Це дає змогу підготувати мережі до завантаженої роботи в опалювальному сезоні, уникнути незапланованих відключень газу споживачам під час холодів.

У 2017 році фахівці дільниці діагностики газопроводів провели приладове обстеження 9,3 тис. км мереж. У ході обстеження виявили 368 пошкоджень ізоляційного покриття, 47 тис. витоків на стояках, кранах, засувках та 914 витоків природного газу на підземних газопроводах.