Цього року відбудеться ще один саміт Кримської платформи: що відомо

Восени відбудеться перший парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи. Він пройде у Хорватії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Верховної ради Руслана Стефанчука в ефірі телемарафону.

"Сьогодні я маю велику честь і приємність анонсувати проведення першого парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи, що відбудеться наприкінці жовтня. Орієнтовно 24-25 жовтня, у Хорватії, місті Загребі", - сказав він.

Зазначимо, що Кримську платформу було створено задля консолідації міжнародних зусиль для деокупації Криму, захисту прав і свобод населення півострова, а також для посилення безпеки в Європі та на глобальному рівні.

Перший саміт провели у Києві в 2021 році у Києві. Тепер офіс Кримської платформи працює у столиці постійно.