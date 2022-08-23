Цього року відбудеться ще один саміт Кримської платформи: що відомо
Восени відбудеться перший парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи. Він пройде у Хорватії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Верховної ради Руслана Стефанчука в ефірі телемарафону.
"Сьогодні я маю велику честь і приємність анонсувати проведення першого парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи, що відбудеться наприкінці жовтня. Орієнтовно 24-25 жовтня, у Хорватії, місті Загребі", - сказав він.
Зазначимо, що Кримську платформу було створено задля консолідації міжнародних зусиль для деокупації Криму, захисту прав і свобод населення півострова, а також для посилення безпеки в Європі та на глобальному рівні.
Перший саміт провели у Києві в 2021 році у Києві. Тепер офіс Кримської платформи працює у столиці постійно.
Нагадаємо, сьогодні відбувся саміт Кримської платформи у форматі онлайн. Захід об'єднав понад 60 учасників із різних країн.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна самостійно вирішуватиме, яким чином повертатиме Крим без консультацій з іншими державами світу.
Раніше Зеленський сказав, що Крим був, є і залишається частиною України. А після того, як він повернеться під контроль, то стане частиною ЄС.
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