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Уже в этом году. Резников спрогнозировал, когда в Украине выпустят первые "Байрактары"

Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

В Украине этим летом начнут строительство завода для производства военных беспилотников "Байрактар". Ожидается, что первые БПЛА появятся в стране уже в этом году.

Об этом глава Минобороны Алексей Резников рассказал в интервью РБК-Украина.

"По моей информации, в начале лета мы должны выйти на строительство завода, а он довольно быстро строится. Мое ощущение, что в течение года они уже появятся. И количество, которое уже есть, это уже не плохо, а скоро мы получим еще, согласно подписанному в прошлом году контракту, и этого уже будет достаточно даже к строительству завода", - рассказал министр.

Ранее стало известно, что Украина может купить у Турции новую партию беспилотников.

Напомним, по данным Bloomberg, Турция продаст Украине еще более 20 беспилотных летательных аппаратов "Байрактар".

Добавим, в октябре ВСУ впервые применили беспилотник, который уничтожил пушку пророссийских боевиков.

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Министерство обороны Украины