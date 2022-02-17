Уже в этом году. Резников спрогнозировал, когда в Украине выпустят первые "Байрактары"

В Украине этим летом начнут строительство завода для производства военных беспилотников "Байрактар". Ожидается, что первые БПЛА появятся в стране уже в этом году.

"По моей информации, в начале лета мы должны выйти на строительство завода, а он довольно быстро строится. Мое ощущение, что в течение года они уже появятся. И количество, которое уже есть, это уже не плохо, а скоро мы получим еще, согласно подписанному в прошлом году контракту, и этого уже будет достаточно даже к строительству завода", - рассказал министр.