Вже цього року. Рєзніков спрогнозував, коли в Україні випустять перші "Байрактари"

В Україні цього літа почнуть будівництво заводу для виробництва військових безпілотників "Байрактар". Очікується, що перші БПЛА з'являться в країні вже цього року.
Про це глава Міноборони Олексій Резніков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"За моєю інформацією, на початку літа ми повинні вийти на будівництво заводу, а він досить швидко будується. Моє відчуття, що протягом року вони вже з'являться. Та кількість, яка вже є, це вже не погано, а скоро ми отримаємо ще, згідно з підписаним минулого року контрактом, і цього вже буде достатньо навіть до будівництва заводу", - розповів міністр.
Раніше стало відомо, що Україна може купити у Туреччини нову партію безпілотників.
Нагадаємо, за даними Bloomberg, Туреччина продасть Україні ще понад 20 безпілотних літальних апаратів "Байрактар".
Додамо, в жовтні ЗСУ вперше застосували безпілотник, який знищив гармату проросійських бойовиків.