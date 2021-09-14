В этом году лето в Греции стало одним из самых жарких за последние 43 года

Ссылаясь на официальные данные за 43-летний период, метеслужба указала, что до этого подобные температурные рекорды фиксировали летом 2007 года, кроме этого похожие рекорды наблюдались в 1987, 2000 и 2012 годах.

Между тем самые жаркие дни этого лета приходились на период с 27 июля по 6 августа.

В метеослужбе отмечают, что в этом году высокие показатели температуры регистрировали и во многих других частях Средиземноморья, а также в западной части США, Сибири и западной части РФ.