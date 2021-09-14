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В этом году лето в Греции стало одним из самых жарких за последние 43 года

Автор: Мария Кучерявец

Метеослужба Национальной обсерватории Афин заявила о самом жарком лете в Греции за последние 43 года. Самого высокого пика температура достигала в конце июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Ссылаясь на официальные данные за 43-летний период, метеслужба указала, что до этого подобные температурные рекорды фиксировали летом 2007 года, кроме этого похожие рекорды наблюдались в 1987, 2000 и 2012 годах.

Между тем самые жаркие дни этого лета приходились на период с 27 июля по 6 августа.

В метеослужбе отмечают, что в этом году высокие показатели температуры регистрировали и во многих других частях Средиземноморья, а также в западной части США, Сибири и западной части РФ.

Напомним, в этом году в августе Греции начали бушевать лесные пожары. Только на острове Эвия выгорело более 200 тысяч гектаров их связывают с аномальной жарой.

Добавим, премьер Греции назвал пожары в стране крупнейшей экологической катастрофой за десятилетия.

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Греция